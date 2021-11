Priznan imunolog: Taki ukrepi so zgolj gašenje požara z vrtno škropilnico

Priznani slovenski imunolog Alojz Ihan je za portal 24 ur komentiral ukrepe za zajezitev okužb, ki jih je včeraj sprejela slovenska vlada. Po njegovem mnenju so nezadostni, saj je glede na število okužb vsak od nas praktično vsak dan v več rizičnih stikih med opravljanjem vsakdanjih življenjskih opravil. Da pa imamo tako slabo stanje, je krivo zgolj navidezna uveljavitev pogoja PCT, ki je veljala do zdaj in novi ukrepi so le kaplja v morje ali z njegovimi besedami: »V takih razmerah je zgolj uporaba pogoja PCT podobna gašenju razvitega požara z vrtno škropilnico.«

Opozoril je, da se bo kljub pazljivosti težko izogniti okužbam, saj je aktivno okuženih preprosto preveč. Napoveduje podobno katastrofalno jesen kot smo jo imeli lani, trenutno stanje pa je poimenoval brezglavo prekuževanje, ki ga je primerjal s tem, da skačemo na trda tla iz tretjega nadstropja in bomo srečni, če si bomo samo polomili noge.

