Prižig prazničnih luči v Ljubljani 2021: praznični december v Ljubljani

Na spletni strani visitljubljana.si so že objavili, kdaj nas čaka prižig prazničnih luči v Ljubljani 2021.

Kdaj je prižig prazničnih luči v Ljubljani 2021?

Praznični december se v prestolnici začne 26. novembra, ko bodo mestni trgi, ulice, mostovi in nabrežja zaživela v posebnem vzdušju. Praznična okrasitev bo na ogled do 2. januarja 2022. Množične prireditve tudi letos najbrž ne bo.

Prižig prazničnih luči v Ljubljani 2021 bo pospremilo tudi odprtje prazničnega sejma. Na Bregu bodo postavljene mikavne gostinske hišice, ki jih boste lahko obiskali še še na Prešernovem trgu, Cankarjevem in Gallusovem nabrežju ter Kongresnem trgu. Na Gallusovem nabrežju pa si boste lahko ogledali jaslice iz slame s figuricami v naravni velikosti.

Letošnja okrasitev slavi slogo in moč

Avtor letošnje okrasitve praznične Ljubljane je Urban Modic, ki je projekt poimenoval »Vsemoč – moč vseh«. Sestavlja ga približno 850 skulptur in likov, ki tvorijo celoto. Aktualni projekt okrasitve Ljubljane se osredotoča na izredno moč skupine ter sožitja, na pomembnost posameznih elementov vesolja, življenja in živih skupnosti, ki tvorijo fantastične ter kompleksne sisteme, so zapisali na visitljubljana.si. Osnovni gradniki okrasitve, ki so delo pokojnega avtorja Zmaga Modica, sicer ostajajo enaki kot v preteklih letih, bodo pa dopolnjeni in razporejeni po uličnih in mestnih potezah drugače kot lani in v minulih letih ter povezani v nove smiselne sklope.

Prižig prazničnih luči v Ljubljani 2021 nas čaka 26. novembra. FOTO: UrosPoteko, Getty Images

Novosti letošnje okrasitve

Na Prešernovem trgu bomo priča invertirani tristrani piramidi s svetlobnimi in odsevnimi strukturami. Njen vrh bo kazal proti središču Ljubljane, navidezno bo lebdela nekaj metrov na njim. Občudovali bomo lahko dolgo svetlobno verigo, ki bo povezovala drevesa na obrežjih Ljubljanice, ki bo metafora za povezanost nas vseh, narave in vesolja. Okrašena bo tudi ulična povezava od Vodnikovega trga, preko Poljanske ceste in Prekmurskega parka proti Cukrarni. Kot smo že prej omenili, bodo dograjeni nekatere originalne skulpture in vsebinski sklopi Zmaga Modica, vključno z lanskimi novostmi, ki bodo prilagojene glede na aktualno temo.