Prižgano oranžno opozorilo, minulo noč zdrknili v globok minus

Podatki Arsa o temperaturah po državi za četrtek ob 7. uri zjutraj:



Babno Polje, –16

Kredarica, –14

Nova vas - Bloke, –13

Jezersko, –12

Kanin, –12

Rudno polje, –11

Iskrba, –9

Krvavec, –9

Logatec, –9

Postojna, –8

Rateče, –8

Uršlja gora, –8

Zelenica, –8

Bohinjska Češnjica, –7

Kamniška Bistrica, –7

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, –7

Letališče Lesce, –7

Marinča vas, –7

Osilnica, –7

Ratitovec, –7

Rogla, –7

Šmartno pri Slovenj Gradcu, –7

Bovec, –6

Cerkniško jezero, –6

Gornji Grad, –6

Kočevje, –6

Logarska dolina, –6

Planina pod Golico, –6

Sviščaki, –6

Velike Lašče, –6

Vogel, –6

Celje, –5

Črnomelj, –5

Kranj, –5

Mežica, –5

Park Škocjanske jame, –5

Pavličevo sedlo, –5

Predel, –5

Sveti Trije Kralji na Pohorju, –5

Zgornja Kapla, –5

Bilje pri Novi Gorici, –4

Boršt Gorenja vas, –4

Breginj, –4

Dolenje pri Ajdovščini, –4

Hrastnik, –4

Idrija, –4

Kum, –4

Letališče Cerklje ob Krki, –4

Letališče Edvarda Rusjana Maribor, –4

Metlika, –4

Nanos, –4

Novo mesto, –4

Pasja ravan, –4

Podčetrtek, –4

Rogaška Slatina, –4

Slovenske Konjice, –4

Tolmin - Volče, –4

Trebnje, –4

Velenje, –4

Vrhnika, –4

Blegoš, –3

Litija, –3

Ljubljana, –3

Murska Sobota, –3

Otlica, –3

Radegunda, –3

Trojane (Limovce), –3

Zgornja Sorica, –3

Bukovski vrh, –2

Davča, –2

Gačnik, –2

Godnje, –2

Jeronim, –2

Krn, –2

Lendava, –2

Lisca, –2

Miklavž na Gorjancih, –2

Nova Gorica, –2

Ptuj, –2

Slavnik, –2

Šebreljski vrh, –2

Kubed, –1

Maribor, –1

Sevno, –1

Topol, –1

Jeruzalem, 0

Krajinski park Goričko, 0

Letališče Portorož, 0

Luka Koper, 0

Podnanos, 0

Tatre, 0

Zadlog, 0

Hočko Pohorje, 1

Vedrijan, 1

Koper Kapitanija, 2

Piran – oceanografska boja, 7

Danes ponoči in dopoldne je zaradi napovedanih nizkih temperatur Agencija RS za okolje (Arso) razglasila oranžno opozorilo praktično za celotno območje države. Pogled podatkov samodejnih merilnih postaj kaže, da so le redka območja ostala nad ničlo. V plusu so bili Hočko Pohorje in Vedrijan (1 stopinja Celzija), Koper kapitanija (2), celo 7 stopinj pa so izmerili na oceanografski boji Piran (0 so izmerile postaje Jeruzalem, Krajinski park Goričko, Letališče Portorož, Luka Koper, Podnanos, Tatre in Zadlog). Kje pa je bilo najhladnejše?Naj najprej omenimo, da smo pred dnevi poročali o rekordno visokih izmerjenih temperaturah, ko so termometri poskočili celo na 25 stopinj. Rastline so se razveselile otoplitve, pognali so cvetovi, a zgodil se je preobrat, ko so temperature padle celo 20 stopinj pod ničlo. Zaradi tega so se mnogi, ki se ukvarjajo s poljedelstvom in sadjarstvom, znašli v hudi stiski.​Tudi minula noč je bila prav zares hladna. Kar 16 stopinj Celzija pod ničlo je bilo na Babnem Polju, kjer je bila minula noč najbolj ledena. Dve stopinji toplejše je bilo na Kredarici, –13 so jih imeli v Novi vasi (Bloke), –12 na Jezerskem in Kaninu, še stopinjo manj so izmerili na Rudnem polju. Drugod po Sloveniji je bilo toplejše od –10 stopinj Celzija. Kako je bilo drugod po državi, objavljamo spodaj.