Prižgano opozorilo: popoldne in zvečer grozi nevarnost

Torek prinaša ohladitev

V naslednjih dneh skoraj ni dne, ko ne bi bila napovedana možnost neviht. FOTO: Arso

Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.Za celo državo so vremenoslovci za popoldanske ure prižgali rumeno opozorilo, kar pomeni, da napovedani možni vremenski pojavi niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer.V sredo bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija, še napovedujejo na Agencij iza okolje (Arso).Od petka do srede kaže na deloma sončno vreme, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo najmanj verjetne predvidoma v nedeljo. Do ponedeljka bodo najvišje dnevne temperature malo pod 30, v torek pa se bo ohladilo na okoli 25 stopinj Celzija.