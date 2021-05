Prižgano opozorilo, Brnik povsem pobelilo (VIDEO)

Ponekod močno dežuje, obstaja tudi nevarnost neviht. FOTO: Arso

Nevarnost toče. FOTO: Arso

Toča na Planini pod Golico. FOTO: bralka Tania

Na Gorenjskem, Dolenjskem, v Spodnjem Posavju ter v Ljubljani in okolici je velika nevarnost toče, za ta del Slovenije je agencija za okolje (Arso) vključila najvišjo stopnjo opozorila.Vreme se je ponovno skisalo, ponekod po državi že močneje dežuje. Ob 17.25 je v občini Lukovica močnejše neurje zajelo širše področje vasi Rafolče. Zalitih je več kleti in garaž, meteorna voda ogroža več hiš. Posredujejo gasilci PGD Prevoje, Krašnja, Lukovica in Blagovica. Aktiviran je štab Civilne zaščite občine Lukovica, poroča uprava za zaščito in reševanje.Podobno je bilo v občini Domžale, kjer je močnejše neurje zajelo širše področje Jarš, Rodice in Vira ter center Domžal. Zalitih je več kleti in garaž, meteorna voda ogroža več hiš.Bralka Barbara je poročala, da je zaradi močne toče na avtocesta Kranj-Ljubljana pred Šenčurjem avtomobili stali na odstavnem pasu in pod nadvozi.Največje slovensko letališče je povsem pobelila sodra:V osrednji Sloveniji nastajajo krajevne nevihte, ki se bodo pomikale v smeri Zasavja, Savinjske, Posavja in jugovzhodne Slovenije, poroča portal Neurje.si. Na teh območjih bodo lokalno mogoče močnejše nevihte s silovitejšimi nalivi, sunki nevihtnega piša in sodro ali točo. Toča predvidoma ne bo presegla premera treh centimetrov, še napovedujejo.Bralkanam je poslala video toče na Planini pod Golico:Ponoči bodo padavine ponehale, veter se bo umiril. Jasnilo se bo, po nekaterih nižinah bo do jutra nastala megla. Petkove jutranje temperature bodo od 7 do 10, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. V petek bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinje Celzija, napoveduje Arso.V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo mogoče krajevne plohe. V noči na nedeljo bodo padavine prehodno zajele večji del Slovenije. V nedeljo še kaže na spremenljivo vreme, ponekod bo še deževalo.Tudi naslednji teden bo vreme nestanovitno. Največja verjetnost za padavine bo v ponedeljek, ko se bo tudi nekoliko ohladilo. Spremenljivo vreme z daljšimi sončnimi obdobji in s posameznimi krajevnimi padavinami se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu. Najvišje dnevne temperature bodo sprva po večini blizu 20, proti koncu tedna pa naj bi se ogrelo do 25 stopinj Celzija.