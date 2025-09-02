NEVARNO VREMENSKE RAZMERE

Prižgani oranžni alarmi! Vremenoslovci opozarjajo na nevihte in ekstremno količino padavin

Arso je za zahod države izdal oranžno opozorilo. Nevihtna celica je že zajela zahod države in se pomika proti notranjosti.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Egon Cokan
Fotografija je simbolična. FOTO: Egon Cokan

N. Č.
02.09.2025 ob 07:27
N. Č.
Vremenoslovci za danes napovedujejo spremenljivo vreme. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo čez dan ob nevihtah možni dolgotrajnejši nalivi. Agencija za okolje (Arso) je zato za zahod države izdala oranžno opozorilo. Svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Obalni mediji že poročajo, da je okoli 7. ure Koper zajela močna nevihta.

Tudi Neurje.si opozarja na »zelo nevarno vremensko situacijo, povezano z ekstremno količino padavin«. Na jugozahodu Slovenije (slovenski del in sever hrvaške Istre) pričakujejo, da lahko količina padavin preseže 200-300 litrov na kvadratni meter v nekaj urah.

Prešla nas bo vremenska fronta, toča malo verjetna

Kot so v ponedeljek na Facebooku zapisali na Arsu, bo danes naše kraje prešla vremenska fronta. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo okrepil dotok vlažnega zraka. V višinah bo dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Tako lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se lahko obnavljajo dalj časa.

Po napovedih Arsa bo sicer ozračje manj nestabilno kot minuli petek, tako da bodo nevihte s sunki vetra in točo malo verjetne. Količina padavin pa se bo od kraja do kraja precej razlikovala. Je pa v takšnih vremenskih situacijah napoved, kje natančno bo vztrajal pas najmočnejših padavin, negotova. Zato svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28, v severozahodnih krajih okoli 19 stopinj Celzija.

