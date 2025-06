Prižgana cigareta, požar v bolniški sobi?! Poglejte, kaj se je minuli konec tedna dogajalo v UKC (FOTO)

V ljubljanskem Kliničnem centru (UKC) nikoli ne počivajo, ko gre za zagotavljanje varnosti bolnikov in osebja. Minuli konec tedna so na Očesni kliniki izvedli požarno vajo z evakuacijo. V simuliranem scenariju je pacientka kljub prepovedi kajenja, v sobi prižgala cigareto in zaradi vpliva zdravil zaspala. Tleči ogorek je sprožil požar – k sreči le namišljenega.

Kot so iz UKC Ljubljana zapisali na svojem profilu na Facebooku, je bila vaja zelo uspešna, predvsem zaradi izjemnega odziva vseh sodelujočih služb. »Vsi skupaj se iz takšnih vaj naučimo ogromno in ugotovimo, kje so priložnosti za izboljšave ter morebitne tehnične nadgradnje objekta,« so zapisali strokovnjaki za požarno varnost.

Posebej so pohvalili osebje Očesne klinike, ki je z zavzetim sodelovanjem in odlično odigranimi vlogami bistveno pripomoglo k uspešni izvedbi vaje. S takšnimi ukrepi v UKC Ljubljana skrbijo, da bodo v primeru resnične nevarnosti vsi zaposleni pripravljeni ustrezno in učinkovito ukrepati ter zaščititi paciente.

Požarno varnost in redno izvajanje tovrstnih vaj v največji slovenski bolnišnici jemljejo zelo resno – tudi zato, ker se zavedajo, da nesreča nikoli ne počiva.