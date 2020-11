Prižgan oranžni alarm, zapade lahko tudi nekaj snega

Težave za promet v Vipavi

Meja sneženja se bo spustila, a ...

Kredarico božajo sončni žarki. FOTO: Arso

Ponoči se bo po Sloveniji pooblačilo, v notranjosti bodo manjše padavine. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti med 100 in 120 kilometri na uro, zaradi česar so na Arsu za ta del Slovenije vključili oranžni, drugi najvišji alarm. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.Dežurni vremenoslovec pri Arsuje pojasnil, da po dolgem času pričakujejo spet nekaj več dogajanja: »Ponoči nas bo dosegla hladna fronta. Nad Alpami se bo krepil anticiklon, ciklon pa bo nad Sredozemljem, tako da bo kar velika razlika v zračnem tlaku. Ob taki situaciji na Primorskem lahko piha močna burja. Za jutri pričakujemo, da bo na izpostavljenih legah dosegala hitrost med 100 in 120 kilometri na uro v Vipavski dolini, okoli Nanosa in morda še okoli Črnega Kala. Drugje na Primorskem bodo te hitrosti manjše. Burja naj ne bi povzročala veliko škode, bo pa v Vipavski dolini omejen promet za tovorna vozila.«Šter je pojasnil, da bo v petek količina padavin majhna. Deževalo naj bi ponoči in zjutraj, čez dan pa se bo razjasnilo in popoldne naj bi že sijalo sonce. Padavine bodo povsod, razen na Primorskem. Za zdaj nič ne kaže, da bi nas lahko kmalu pobelilo. V petek se bo meja sneženja spustila do okoli 700 ali 800 metrov, a bo tako malo padavin, da ne pričakujejo veliko snega, ima Šter dobro novico za tiste, ki niso ljubitelji bele odeje. Pobelilo bi lahko le hribe, je dodal.»Sledilo bo suho obdobje, za zdaj kaže vsaj še do sredine prihodnjega tedna, verjetno pa še dlje. Prevladovalo bo sončno vreme, oblačnost bo bolj visoka. »To pomeni, da ne bo toliko megle kot te dni. Napoved je kar ugodna, mogoče šele proti koncu naslednjega tedna, da bi bile lahko kakšne padavine, a ne kot sneg. Mogoče se bo potem ohladilo,« o malce bolj dolgoročni napovedi pravi Šter in dodaja, da so trenutno temperature nad povprečjem, inverzija znižuje temperaturo po nižinah, v višjih legah pa je toplo. »Za zdaj kaže, da ne bo kakšnih ekscesov, kaže na ugodno vremensko napoved,« zaključuje Šter. Ali bomo imeli letos bel božič, pa je še prezgodaj napovedovati.