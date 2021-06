Prižgan najvišji alarm, prihajajo toča in nevihte

Nevarnost za točo. FOTO: Arso

Agencija okolje (Arso) je prižgala najvišje opozorilo zaradi velike nevarnosti toče; trenutno gori za Savinjsko in Spodnje Posavje.Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo delno zjasnilo. Sobotne jutranje temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija. Čez dan bo več sončnega vremena, popoldne bodo nastale le posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.Za naslednje dni vremenoslovci napovedujejo višje temperature in bolj stanovitno vreme. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldanske plohe bodo manj verjetne. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem čez dan šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala burja. Od torka do petka kaže na večinoma sončno poletno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo ob koncu tedna nekoliko povečala.