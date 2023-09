Upajmo, da ne bo hudega: tem območjem Slovenije grozijo nevihte

»Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo na severu in vzhodu posamezne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter.« Tako napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Zaradi pričakovanih krajevnih neviht, so za severno in jugovzhodno Slovenijo prižgali rumeno opozorilo, približno od 14. do 21. ure. Rumeno opozorilo je prižgano tudi za jugozahod države, vendar tam zaradi močnejšega vetra. Osrednja Slovenija je brez opozorila.

Ko pride nevihta, počakajte na varnem mestu

Ob opozorilu za nevihte vremenoslovci pišejo: »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki.« Dodajajo še: »Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

V nedeljo bodo termometri kazali od 25 do 28 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 30.

Veliko sonca bo

Trenutne napovedi še kažejo, da se bomo v novem tednu lahko naužili sonca, lepi dnevi pa se bodo razvlekli skozi celi teden. Temperature bodo čez dan prijetnih od 23 do 27 stopinj, ob morju jih bodo izmerili tudi 30, padavin pa se praktično, če sodimo po zdajšnji vremenski sliki, ne pričakuje.

A napovedi za tako daleč v naprej so manj zanesljive. Zato redno spremljajte vremensko napoved.