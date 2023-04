Prižgali oranžni alarm! Ponekod že sneži, a najhujše šele prihaja

Hladna fronta bo v višje lege danes prinesla sneg. Na višje ležečih predelih že sneži in se sneg oprijema cestišč, opozarja portal Promet.si. Zaradi poslabšanja vremena čez dan voznikom svetujejo, naj pozorno spremljajo napoved. Ta pravi, da bo sprva meja sneženja nad okoli 1400 metrov nad morjem, a se bo čez dan od severa spuščala in bo zvečer ob močnejših padavinah na nadmorski višini od 500 do 800 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Na območju Alp bo tako marsikje snežilo do dolin.

Močno bo snežilo v goratem svetu severozahodne Slovenije, za katerega je že izdan oranžni alarm, in severne Slovenije. Nad višino okoli 800 metrov bo do noči lahko zapadlo od 25 do 50 centimetrov snega. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov.

Na Primorskem bo zapihala burja

Sredi dneva bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja, le ob morju bo do večera pihal jugo. Popoldanske temperature bodo na severu od 0 do 6, drugod od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine oslabele in prehodno marsikje ponehale, veter bo oslabel. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.