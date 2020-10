Prižgali oranžni alarm, nič dobrega se nam ne piše

Danes bo ob dopoldanski in večerni plimi, okoli 10. in 22. ure, gladina morja povišana. V tem času se lahko morje razlije na najnižjih delih obale v višini do 10 centimetrov, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). V soboto bo morje med 9. in 13. uro poplavljalo nižje dele obale v višini okoli 30 centimetrov.Preberite tudi:Pri Arsu opozarjajo še,da bodo v soboto ob prehodu hladne fronte popoldne možni močni krajevni nalivi. Za vso državo so prižgali oranžni, drugi najvišji alarm, kar pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne in da se morate zavedati tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti.Jutri bo sprva deloma jasno, le v hribovitih zahodnih krajih bo občasno deževalo. Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. Vmes bodo lahko tudi nevihte z močnimi nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 19 do 24, na vzhodu do 26 stopinj Celzija.V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja. Še bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Od ponedeljka do srede bo deževalo predvsem na zahodu, nekaj sonca bo proti vzhodu. V četrtek bo deževalo povsod. V petek in soboto bo verjetnost za padavine majhna. Prevladoval bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj.