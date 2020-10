Prižgali oranžni alarm in sporočili, kje bo največ težav

Snegolom in poplave

Zaradi obilnega deževja preko nedeljskega dne in noči je bilo skupno 36 intervencij. Meteorna voda je v večini primerov zalila prostore, oziroma ogrožala objekte, poplavljala podvoze in cestišča. Zaradi razmočenega terena so se sprožili manjši zemeljski plazovi, eden od teh je ogrožal stanovanjsko hišo. Na terenu je posredovalo 33 gasilskih enot, od tega tri poklicne.



Težave je povzročal tudi novozapadli sneg. Gasilci so imeli precej dela z odstranjevanjem podrtih dreves, ki so ogrožala predvsem cestni promet. V nekaterih občinah je bila zaradi podrtih električnih drogov motena oskrba z električno energijo. Na terenu so bili tudi delavci cestnih in komunalnih služb in delavci elektropodjetij.

Moker konec delovnega tedna

Nedeljske padavine niso prinesle le zimske pravljice v nekatere slovenske kraje,. Težav pa še ni konec, opozarja Agencija RS za okolje (Arso), ki je izdala opozorilo pred poplavami.Vodnatost rek po Sloveniji je velika. Razlivajo se reke Ljubljanica, Krka s pritoki ter posamezne manjše reke v južnem in vzhodnem delu države. Krka in Kolpa še naraščata, drugod pa reke že po večini upadajo. Danes dopoldne se bo naraščanje Ljubljanice na Barju ustalilo. Čez dan bosta še naraščali Kolpa, ki se lahko razlije na izpostavljenih območjih, ter Krka, ki bo po podatkih Arsa sredi dneva poplavljala na območjih vsakoletnih poplav v srednjem toku, v ponedeljek zvečer in ponoči pa tudi v spodnjem toku, zaradi česar so prižgali oranžno, drugo najvišje opozorilo. V Podbočju bo zvečer dosegla največji pretok okoli 280 kubičnih metrov na sekundo.Pretok Drave na meji z Avstrijo bo danes ustaljen. Jutri in v sredo se bo vodnatost rek povsod zmanjševala. Vse več rek v zahodni in severni Sloveniji bo doseglo srednje pretoke.Temperatura rek se znižuje. Zjutraj ima večina rek 8 do 13 stopinj, slovensko morje pa še dosega okoli 20 stopinj Celzija.Danes zjutraj so padavine ponehale tudi v vzhodni Sloveniji. Čez dan se bo na zahodu delno zjasnilo, drugod bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 16 stopinj.V torek bo na severovzhodu zmerno do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od v alpskih dolinah okoli –4, drugod od –2 do 6, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj.V sredo bo na vzhodu še deloma sončno, drugod se bo oblačnost povečala, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bo oblačno s padavinami. Ob koncu tedna kaže na večinoma oblačno, a verjetno suho vreme. Razmeroma hladno bo. Ob koncu obdobja bomo prešli pod vpliv jugozahodnih vetrov, najverjetneje se bo nekoliko ogrelo.