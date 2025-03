Prižgali nov alarm, ponekod se reke že razlivajo, v naslednjih dneh bo še huje

Pisali smo, da je Agencija RS za okolje (Arso) za jutri zaradi močnega in dolgotrajnega dežja za dele Slovenije razglasila oranžni alarm, zdaj pa so sporočili, da so se nekatere reke že začele razlivati.

Med njimi Vipava v spodnjem toku na običajnih območjih in še narašča, prav tako naraščajo Kolpa, reke na zahodu države ter posamezne reke v porečju Savinje. »Jutri dopoldan bodo sprva izrazito narasle reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji,« dodajajo na Arsu in opozarjajo, da bodo jutri verjetna razlivanja posameznih rek, ob intenzivnih padavinah pa bodo narasli tudi hudourniški vodotoki.

Oranžni alarm za poplave in hudourniške poplave so za jutri prižgali za območje reke Vipave. »V petek čez dan in v soboto bodo naraščale reke tudi drugod po državi. V petek popoldne se bo v manjšem obsegu razlivala Sava v srednjem toku. Povečevale se bodo poplavljene površine na Ljubljanskem barju. Na območjih vsakoletnih poplav se bo jutri popoldan pričela razlivati tudi Krka s pritoki. Poplavljene površine se bodo v soboto povečevale,« opozarjajo na Arsu.