Prizadeti v neurju, ki je razdejalo Goričko, lahko zaprosijo za izredno denarno pomoč

Prizadeti v neurju s točo, ki je včeraj zajelo Goričko, lahko zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč, so spomnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zakonodaja namreč takšno pomoč omogoča v primeru naravnih nesreč ali višje sile. Prosilci morajo vlogo oddati na pristojnem centru za socialno delo.

V primeru naravnih nesreč ali višje sile namreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vloga za pridobitev izredne denarne socialne pomoči se vloži pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč, ter opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.

Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, in predložiti dokazila o namenski porabi v zakonsko določenem roku, so še zapisali na ministrstvu.

Izredna denarna socialna pomoč se lahko v enem koledarskem letu dodeli do višine petkratnika cenzusa za denarno socialno pomoč. Za samsko zaposleno osebo znaša do 3730,40 evra, za štiričlansko družino z dvema otrokoma, kjer sta oba starša zaposlena, pa do 8696 evrov. Mesečno je omejena do višine cenzusa za denarno socialno pomoč. Za samsko osebo znaša do 746,08 evra, za štiričlansko družino pa do 1739,20 evra.

Če je posameznik oziroma družina letos že prejela kakršno koli izredno denarno socialno pomoč (razen pogrebnine in posmrtnine), je lahko zaradi naravne nesreče upravičena do sorazmernega dela petkratnika cenzusa za denarno socialno pomoč, so še pojasnili na ministrstvu.

Danes na delu gasilci

Najhuje je bilo v delih občine Gornji Petrovci, kjer je toča poškodovala večje število streh, v občini Šalovci je prizadeta javna infrastruktura, vključno z osnovno šolo, na Hodošu je bila škoda največja na poljščinah.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite občine Gornji Petrovci Stanka Kozica je bila škoda v občini največja v naseljih Ženavlje, Šulinci, Lucova in Adrijanci. »Toča je prebila številna ostrešja, neurje pa je opeko pometalo na tla. Trenutno s folijo pokrivamo najbolj poškodovane stanovanjske hiše. Na terenu je približno 15 ljudi, imamo tudi pomoč civilne zaščite iz Murske Sobote,« je povedal.

Pokrivanje so, je še povedal Kozic, začeli tam, kjer so strehe najbolj poškodovane. »Trenutno vemo za šest takih hiš, bomo pa zdaj na terenu videli popolno sliko, koliko jih je še potrebnih pomoči,« je dodal. Pokrivanje bodo nadaljevali do konca tedna, do takrat namreč ni napovedan dež, je še povedal.

V občini Šalovci je toča poškodovala tako stanovanjske objekte kot tudi osnovno šolo, vrtec in številna vozila. »Včeraj smo takoj zaščitili najbolj poškodovane objekte, danes nadaljujemo oglede in pokrivanje streh. Čistili smo tudi ceste, kjer je bilo veliko razbite opeke, listja in vej,« je povedal šalovski župan Iztok Fartek. Škoda je po njegovih ocenah velika, poškodovanih je lahko več kot 30 objektov, nekateri močno.

Precejšnja škoda je tudi na strehi Osnovne šole Šalovci, predvsem na telovadnici, kjer je toča prebila strešne kupole. Voda je tekla v notranje prostore telovadnice, poškodovani so tudi deli vrtca, vrt z visokimi gredami ter vozila učiteljev, je povedala ravnateljica Darja Farič Klemenčič. »Danes pouka sicer ni, ker imajo otroci športni dan, bo pa pouk odslej nemoteno potekal. Športno vzgojo bodo namreč izvajali na prostem,« je še pojasnila ravnateljica.