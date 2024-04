Prizadeti v največjem požaru v zgodovini brez centa

»Ko je bil predsednik vlade na ogledu požarišča, je obljubil, da bomo Kraševci presrečni glede tega, kaj vse bodo naredili tukaj. No, nič se ni zgodilo,« se pridušajo prebivalci občine Miren - Kostanjevica skoraj dve leti po požaru na Krasu. Ker ga je vlada decembra 2022 opredelila kot naravno nesrečo, so prebivalci prepričani, da so do povračila škode upravičeni vsi prizadeti. Najhujši požar v zgodovini naše države je na Krasu pustošil med 17. julijem in 1. avgustom 2022, pristojni pa so prejšnji mesec napovedali povračilo škode. Kot so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor, so...