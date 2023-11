Pritok v jezero Ledine velik, voda ogroža objekte

V Ratečah voda iz presihajočega jezera Ledine po močnem deževju minuli konec tedna povzroča velike težave in ogroža sedem objektov. Vodo iz jezera sicer prečrpavajo, a pritok je še vedno večji in podtalnica udarja v nekatere hiše, je razmere za Radio Slovenija davi pojasnil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid.

»Imamo večji pritok v jezero kot z našo enoto za prečrpavanje večjih količin vode lahko prečrpamo vode iz jezera. Trudimo se, da bi ta nivo čim bolj zmanjšali, ker v nekaterih hišah že udarja podtalnica,« je dejal Šmid.

Narava prepočasna

Po poročanju radia vodo prečrpavajo z zmogljivostjo 900 kubičnih metrov na uro. Za prečrpavanje so morali položiti 800 metrov cevovodov po kanalu, ki so ga izkopali v soboto. Voda odteka na nižje ležeča zemljišča proti Podkorenu. Za znižanje gladine jezera Ledine in odtekanje vode po naravni poti naj bi potrebovali tri dni.

Iz Lovske družine Begunjščice pa so opozorili, da se je v zadnjem deževju sprožil blatni tok na neurejenem in nelegalnem odlagališču odpadkov v Spodnjem Otoku pri Radovljici. Gozdni prostor se je tam spremenil v zemeljski plaz in blatni tok, kjer več deset tisoč kubičnih metrov gradbenega odpada drsi v potok Peračica, je v sporočilu za javnost med drugim zapisal starešina lovske družine Andrej Avsenek.