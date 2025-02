Pristojni svarijo: Da se pustno rajanje ne bi končalo v solzah ...

Otroci komaj čakajo pustni čas, da se lahko pokažejo v novi maski. Da se pustno rajanje ne bi končalo v solzah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) staršem svetujejo, da otroke oblečejo v svetle, vidne kostume, ki niso vnetljivi in so dovolj topli. Odsvetujejo maske na obrazu, saj otroci pod njimi težko dihajo in slišijo.

Na NIJZ staršem svetujejo, da za otroka izberejo kostum svetle barve in nanj našijejo trakove oz. okraske, ki odbijajo svetlobo ali žarijo v temi, da se ga bo dobro videlo tudi v mraku. Otroci radi nosijo tudi odsevne zapestnice različnih barv, svetleče obroče za lase in superge z led lučkami. Priporočajo, da preverijo oznako na kostumu in se prepričajo, da je izdelan iz negorljivih ali počasi gorljivih tkanin.

V pustni maski pogosto težko dihajo

Če je zunaj hladno, naj bo pustni kostum nekoliko večji, da ima otrok pod njim lahko oblečena topla oblačila, vendar ne predolg, da bi se lahko vanj spotaknil in padel. Izogibati se je treba uporabi obutve, ki je otroku prevelika ali ima visoke pete. Pustni rekviziti, kot so meči, sablje, puščice, naj bodo kratki in naj imajo konice iz mehkega materiala ali na konicah vakuumske kapice, da ne povzročijo poškodb, zlasti poškodb oči.

Otrok v pustni maski pogosto težko diha in slabo vidi, zato je bolje, da mu starši namesto tega obraz poslikajo z ličili in barvami. Nekaj dni pred prireditvijo je dobro na manjši površini kože preveriti, da otrok na barve ni alergičen. »Poskrbimo, da pokrivalo, lasulja in brada ne prekrivajo otrokovih oči, nosa ali ust. Tudi v kostumu s kapuco otrok slabše vidi okrog sebe,« so na NIJZ zapisali na svoji spletni strani.

Starše pozivajo, da otroka na prireditvi nikoli ne pustijo brez nadzora odrasle osebe. Če otroci v maskah hodijo od hiše do hiše, naj mlajši od 12 let to počnejo le v spremstvu odraslih.

Nikar naj ne vstopajo v domove ali avtomobile neznancev

»Če starejšim otrokom dovolimo, da hodijo okrog samostojno, naj bodo vedno v skupini prijateljev in gredo le do domov sosedov in ljudi, ki jih dobro poznamo. Pred odhodom se dogovorimo, h komu bodo šli in kdaj bodo prišli nazaj domov. Pri sebi naj imajo mobilni telefon. Poučimo jih, naj ostanejo ves čas skupaj s prijatelji, in nikoli ne vstopajo v domove ali avtomobile neznancev,« svetujejo.

Otroci na pustovanju običajno naprosijo različne sladkarije in peciva. Na NIJZ priporočajo, da jedo le tiste, ki so originalno zapakirani in imajo veljaven rok trajanja, ali so jih spekli doma ljudje, ki jih dobro poznamo. Otroci naj podarjene sladkarije pojedo postopno in v zmernih količinah. Majhni otroci naj ne jedo trdih bombonov ali žvečijo žvečilk, ker se z njimi lahko zadušijo. Če ima otrok alergijo na hrano, morajo starši vedno preveriti oznake na sladkarijah.