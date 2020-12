Pristojni pripravljajo načrt za spročanje ukrepov, to je zvečer sporočil Janša

Predsednik vladeje na twitterju objavil fotografije zasedanja pristojnih, ki pripravljajo načrt sproščanja ukrepov, ko bo epidemiološko stanje to omogočalo. Kako in kdaj bi se lahko to zgodilo, za zdaj še ni znano.Infektologinja in vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje je popoldne opozorila, da mora biti sproščanje protikoronskih ukrepov zelo previdno . Epidemiološka situacija po njeni oceni namreč ni dobra, potek epidemije, ki je že za več tednov enak, pa se lahko v vsakem trenutku poslabša. Beovićeva je za medije med drugim komentirala velik delež pozitivnih testov na okužbo z novim koronavirusom, ki je v torek znašal skoraj 34 odstotkov. To gre po eni strani pripisati temu, da se epidemija ne umirja, ampak smo na platoju, na katerem smo že skoraj tri tedne, tudi pri številu sprejemov v bolnišnico stojimo nekje na mestu.