Pristojni: Ostanite doma in ne trosite virusa naokoli

Po besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja želijo z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med katerimi je uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam, doseči tudi, da bodo šli lahko otroci septembra normalno v šolo. Državna sekretarka Tina Bregant zato tiste, ki se bodo iz Hrvaške vračali še brez karantenske odločbe, poziva k samoizolaciji.



Kot je pojasnil Gantar, je večina okužb vnesenih iz Hrvaške, brez vnosov pa bi bila Slovenija na zelenem področju. Če so na začetku vnesene okužbe iz Hrvaške povezane predvsem z mlajšimi, po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tine Bregant žal v zadnjem času iz Hrvaške prihajajo okuženi, ki so se zadrževali samo v svojih apartmajih in niso bili na zabavah. Dovolj je namreč, da greš v rdeči državi v trgovino in tam nekdo ne nosi maske, je pojasnila. »Tisti, ki ste bili na Hrvaškem, veste, kako so strogi ali pa nestrogi pri nošnji mask,« je dodala.

Karantena ni politični ukrep

Poudarila je, da zato karantena ni politični ukrep, ampak ukrep, ki nas varuje. Bregantova upa, da nam bo z nadzorom in zamejitvijo vnosov uspelo doseči, da ne bomo sledili Hrvaški pri eksponentni rasti okužb. To možnost po njenem mnenju še imamo, če se bomo držali ukrepov, zato je tudi pozvala vse tiste, ki se bodo, še preden bo v ponedeljek uveljavljena karantena, vračali iz Hrvaške, naj, če se le da, »ostanejo še nekaj dni doma in ne trosijo morebitnega virusa naokoli«.



Epidemija po njenih besedah od nas zahteva odgovorno vedenje, odgovornosti pa se z zakonom ne da urejati, je pojasnila in se zahvalila tistim, ki imajo na Hrvaškem plačane aranžmaje ali lastne nepremičnine, a bodo vseeno ostali doma. »Hrvaška je zdaj objektivno v rdečih številkah, objektivno je tam nevarno,« je poudarila. »Morda bo septembra epidemiološka situacija drugačna, ni zelo verjetno, ampak ta možnost obstaja, in morda bo Hrvaška z ukrepi ponovno prišla na rumeno, morda celo zeleno območje in bodo lahko ljudje šli tja na dopust,« je dodala Bregantova.



Na vprašanje, ali ni Francija glede na število okužb bolj nevarna kot vikend na Hrvaškem, pa je Bregantova odgovorila, da so za nas nevarni predvsem vnosi. »Če nimamo iz Francije enega, je drugače, kot če jih imamo iz Hrvaške 150.000,« je pojasnila.

Gantar: Zapiranja držav si nobena država ne more privoščiti

Kot je poudaril Gantar, si zapiranja na način, kot je bil v začetku epidemije, nobena država ne more privoščiti, zato moramo biti pozorni na izvajanje ukrepov. »Vsi želimo seveda v tem obdobju obvarovati zdravstveni sistem, ki bi se lahko zaustavil, bodisi zaradi okužb zdravstvenega osebja ali prevelikega števila bolnikov, izpostavljeni so tudi domovi,« je dejal. Minister verjame, da se da z doslednim upoštevanjem ukrepov socialne razdalje, uporabe maske in razkuževanja to v največji mogoči meri držati pod nadzorom.



V naslednjih dneh je sicer po njegovih navedbah pričakovati, da se bo število okužb povečalo zaradi prihoda naših državljanov iz Hrvaške. Gantar upa, da bodo epidemiologi v tem obdobju zmogli spremljati stike, ker je to ključno, če bi pa videli, da »nam situacija uhaja iz rok, bi pač morali zaostriti ukrepe«. Za zdaj se o zaostritvi v Sloveniji še ne pogovarjajo, je zatrdil.



Po njegovih navedbah bo treba redno opravljati nadzore, saj opažajo, da se nekateri še vedno ne držijo predpisanih navodil oziroma da smo pri tem nekoliko popustili.