Pristojni na kolektivca, starši zaskrbljeni, kako bo potekalo uvajanje v vrtec

Bo vse jasno tik pred novim šolskim letom?

​Postopno uvajanje je nujno

Poletne počitnice so se že prevesile v drugo polovico, zaradi koronavirusa pa priprave na novo šolsko leto letos potekajo precej drugače, kot so v minulih letih. Zaradi različnih informacij, ki krožijo med starši in po spletu, so starši otrok, ki bodo v jeseni prvič odkorakali v vrtce, še bolj zaskrbljeni kot sicer. Ob številnih ukrepih, ki jim morajo vrtci in starši slediti že zdaj, jim namreč ni jasno, na kakšen način bo potekalo uvajanje otrok v vrtec.Staršem se pojavlja vprašanje, ali bodo lahko prisotni v skupini, ko bo potekalo uvajanje otroka v vrtec? In ali bo čas uvajanja res skrajšan? Bodo 11-mesečnega otroka ob prvem vstopu v vrtec pozdravile vzgojiteljice v maskah?Z vprašanji smo se obrnili na pristojne institucije, a odgovorov od njih nismo dobili. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravijo, da se vprašanja nanašajo na strokovne usmeritve in nas napotili na Zavod RS za šolstvo in šport. Tam pa so nam odvrnili, da so do 17. avgusta na kolektivnem dopustu in da bodo navodila in usmeritve vrtcem dali, ko se bodo uskladili z ministrstvom in NIJZ. Glede na to, da so do sredine avgusta na kolektivnem dopustu očitno ni za pričakovati, da bi navodila prišla v kratkem.»Letošnje poletje je v vrtcih v Sloveniji drugače, kot je bilo v preteklosti. Kljub temu da med nami kroži koronavirus in imamo poostrene higienske ukrepe, se tudi že intenzivno pripravljamo na novo šolsko leto. V Skupnosti vrtcev Slovenije se zavedamo, da bo ob vrnitvi otrok in zaposlenih s počitnic zagotovo potrebno delo v vrtcu organizirati nekoliko drugače, prav tako pa strokovno in kvalitetno poskrbeti tudi za sprejem otrok novincev. Zaenkrat s strani pristojnih institucij v zvezi z delom in uvajanjem otrok v začetku šolskega leta nismo prejeli še nobenih navodil oz. usmeritev. Kljub vsemu pa smo v Skupnosti vrtcev Slovenije mnenja, da mora uvajanje otrok novincev potekati tako, da bo kar se da prijazno do otrok in staršev ob zagotovljeni postopnosti in strokovni podpori pedagoških delavk in delavcev,« je na naša vprašanja odgovorila, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, sicer ravnateljica vrtca Škofja Loka.Bogatajeva je ob tem še poudarila, da lahko ob poznavanju vseh okoliščin in organizacije dela v vrtcu vsak posamezen vrtec načrtuje svojo obliko in način postopka uvajanja otrok v vrtec. »Glede na znane okoliščine v zvezi s koronavirusom pa predlagamo, da se oblikujejo manjše skupine otrok in staršev, ki se v določenih časovnih enotah postopoma seznanijo z okoljem vrtca, strokovnimi delavkami in delavci, z dnevno rutino in z načinom dela. Menimo, da je v prvi vrsti treba zagovarjati pravico otroka, da mu je ob podpori znane osebe omogočeno postopno spoznavanje novega okolja, novih ljudi, igre z vrstniki in programa vrtca.« Dodala je še, da se bo le ob dobro načrtovanem podpornem okolju otrok lažje in hitreje začel vključevati v proces, hitreje bo dobil občutek varnosti in sprejetosti. Dobro počutje otroka pa je osnova za učenje in osvajanje novih veščin, spretnosti in sposobnosti.»V Skupnosti vrtcev Slovenije smo mnenja, da se je na vsak nov začetek treba skrbno in strokovno pripraviti. Sprejem novih otrok v vrtec je za vrtec velik dogodek. Tako kot se nanj pripravlja družina, se mora pripraviti tudi vrtec. Prvi stik je izjemno pomemben, saj vsi deležniki v tem času drug od drugega pridobivajo pomembne informacije in sporočila. Letos bo morda uvajanje otrok v vrtec potekalo nekoliko drugače, lahko tudi nekoliko dalj časa,« je dejala Bogatajeva in predlagala rešitev, kako naj vrtci uvajajo.Pravi, da se vrtec lahko odloči za manjše skupine otrok in staršev, ki bodo v vrtcu krajši čas. »Je pa ta čas in sam postopek uvajanja neprecenljiv, zato ocenjujemo, da bi bilo zelo nestrokovno in nepedagoško, če zaradi nastalega položaja ne bi omogočili postopnega uvajanja otrok ob prisotnosti staršev. Vedeti je treba, da je prvi vstop otroka v vzgojno - izobraževalni sistem tudi prvi korak k njegovi samostojnosti, odrasli pa smo tisti, ki mu na tej poti lahko pomagamo in stojimo ob strani. Otrok bo uspešen, če se bo že na začetku ustvarilo območje zaupanja in če bodo zagotovljene tudi njegove čustvene potrebe,« je še dejala Bogatajeva.