Prišlo do obsežnejšega požara, na teren odšli gasilci iz petih prostovoljnih gasilskih društev (FOTO)

Danes, ob 15:19 uri, je prišlo do obsežnejšega požara strnišča na njivi v naselju Globoka pod jeruzalemskimi goricami nedaleč od Ljutomera. Požar se je zaradi vetra in suhega rastja hitro širil, zato je bilo potrebno hitro ukrepanje več gasilskih enot, da se ne bi razširil tudi do hiš in drugih objektov. Zato so na kraj dogodka bili aktivirani gasilci PGD Ljutomer, PGD Globoka, PGD Podgradje, PGD Pristava in PGD Stročja vas, z več deset aktivnih gasilcev.

FOTO: PGD Ljutomer

»Skupaj smo požar, ki je zajel približno en hektar površine, uspešno omejili in pogasili. Na kraju je posredovala tudi policija. Vzrok požara še ni znan in ga bodo raziskale pristojne službe,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

FOTO: PGD Ljutomer