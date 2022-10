Prišli pred vlado in Goloba sprašujejo: Kje bomo pa jutri spali? (FOTO)

Nevladne organizacije od vlade zahtevajo, da spremeni predlagani ukrep, ki predvideva prepis nepremičnin, ki jih ima Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), na Slovenski državni holding (SDH). Opozarjajo, da gre za kršenje koalicijske pogodbe, vlado pa pozivajo, da primerna zemljišča neodplačano prenese na Stanovanjski sklad RS.

Predstavniki nevladnih organizacij so na današnji novinarski konferenci pred poslopjem vlade v Ljubljani opozorili, da je vlada prejšnji teden zelo potiho in netrasparentno dala na mizo predlog uredbe o pravnem nasledstvu DUTB, ki predvideva prenos premoženja DUTB na SDH.

Nevladne organizacije pred vlado. FOTO: Črt Piksi

Gre za organizacijo, katere osnovni cilj je povečevanje njenega premoženja, je opozorila Maša Hawlina iz Inštituta za študije stanovanj in prostora.

Ob tem so spomnili, da je aktualna vlada v koalicijski pogodbi zastavila ambiciozen načrt za naslavljanje stanovanjske problematike. Med drugim se je zavezala, da bo vsa primerna stavbna zemljišča z DUTB neposredno prenesla na Stanovanjski sklad RS.

Pisali tudi Golobu, podpisalo se je več kot 60 organizacij

»Ampak od sestave vlade o sistemskem viru financiranja za gradnjo neprofitnih stanovanj, o regulaciji najemnim, o povečanju nadzora na trgu, o gradnji študentskih in dijaških domov, o gradnji stanovanjskih zadrug praktično ne slišimo več,« je pojasnila Hawlinova. Kot je opozorila, je stanovanjska preskrba v Sloveniji po treh desetletjih izkoriščanja in ignorance s strani politike tik pred zlomom.

Nevladniki od vlade Roberta Goloba v javnem pismu zahtevajo, da predlagani ukrep nemudoma spremeni in primerna zemljišča neodplačano prenese na republiški stanovanjski sklad, je predstavil Jernej Kastelic iz civilne iniciative Kje bomo pa jutri spali. Obenem od vlade pričakujejo, da začne brez dodatnega zavlačevanja naslavljati trenutno stanovanjsko krizo.

Na katastrofalne posledice trenutne stanovanjske politike tako za ljudi kot okolje je opozorila Brina Jeretina iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Potrebujemo javna najemna stanovanja, ki bodo cenovno dostopna, energetsko učinkovita, primerno okoljsko umeščena, čim bolj samozadostna in z dostopom do javnega potniškega prometa, je pozvala.

»S prenosom premoženja DUTB na SDH namesto na stanovanjski sklad vlada krši lastne predvolilne obljube, krši zaveze, ki jih je dala ljudstvu in krši lastno koalicijsko pogodbo,« pa je bila kritična predstavnica iniciative Glas ljudstva Tea Jarc.

Ministrstvo: za reševanje stanovanjskega vprašanja bomo uporabili tudi nepremičnine, ki jih ima DUTB

Na ministrstvu za finance so sicer zagotovili, da se bo za reševanje stanovanjskega vprašanja uporabilo tudi nepremičnine, ki jih ima DUTB. Minister za finance Klemen Boštjančič ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec poudarjata, da se koalicijski dogovor glede reševanja stanovanjskega vprašanja ne krši. Nasprotno, koalicijska zaveza o zagotavljanju neprofitnih stanovanj se pospešeno uresničuje, pravio in dodajajo, da usklajevanja med finančnim ministrom in ministrom za delo, ki se je zavzemal za prenos teh nepremičnin na republiški stanovanjski sklad, glede tega še potekajo.

Nevladne organizacije pred vlado. FOTO: Črt Piksi

»To, da se sprenevedajo o tem, da bodo še vedno morda nekatera zemljišča nekoč namenjena za stanovanja, za nas ni dovolj,« je opozorila Hawlinova. Kot je pojasnila, je to potem podvrženo vsakokratnim odločitvam vlade in to ni dovolj dobra osnova za gradnjo stanovanjske politike. »Če so se sami zavezali in so videli, da je smiselno, da se zemljišča prenese na stanovanjski sklad, naj to izpeljejo,« je bila jasna.