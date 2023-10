Prišla je jesenska ohladitev: meja sneženja se bo spustila

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, samo se zbudili v hladno in deževno jutro. Napovedujejo, da bo danes oblačno in deževno, sprva bodo tudi posamezne nevihte. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 1500 m. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 °C.

Zvečer bodo padavine ponehale, ponoči se bo zjasnilo.

V ponedeljek bo večinoma sončno, burja na Primorskem bo oslabela. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem ob šibki burji okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 13, na Goriškem in ob morju do 17 °C.