Prišla je hladna fronta, veter že podira drevesa

Vremenoslovci ob današnjem prehodu hladne fronte opozarjajo na močan veter. Ta bo najmočnejši pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji, na Primorskem bo pihala burja. Močan veter je ponekod podiral drevesa in odkrival strehe že v petek.

Po podatkih urada za meteorološko prognozo Agencije RS za okolje bo danes proti poldnevu ob prehodu hladne fronte predvsem pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Sunki burje na Primorskem bodo popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Močan veter je ponekod na Gorenjskem, Štajerskem in Dolenjskem povzročal težave že v petek zvečer in ponoči, je razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje.

V Radovljici so gasilci v petek zvečer odstranili transparent, ki je ogrožal mimoidoče, v naselju Zgornji Duplek v občini Duplek so obrezali in razžagali drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo, v naselju Lokavci v občina Gornja Radgona pa drevo, ki se je podrlo na cesto.

Zaradi podrtih dreves so v petek posredovali tudi v naselju Njiverce v občini Kidričevo ter na Muškem polju v občini Muta, kmalu po polnoči so odstranili večje podrto drevo, ki je oviralo promet na lokalni cesti na Križah v občini Novo mesto, zgodaj zjutraj pa še drevo v naselju Spodnje Jezersko v občini Jezersko.

V naselju Pušenci v občini Ormož ter v naselju Golavabuka v občini Slovenj Gradec je veter v petek zvečer odkril strehi na stanovanjskih stavbah.

Napoved za danes

Za danes je sicer napovedano oblačno vreme, sprva bodo zlasti na severu in severozahodu občasne rahle padavine. Pozno dopoldne se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Sprva bodo tudi posamezne nevihte.

Meja sneženja se bo spuščala, predvsem na Notranjskem in Kočevskem do okoli 500 metrov nadmorske višine. V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, burja na Primorskem se bo polegla. Do jutra se bo zjasnilo.