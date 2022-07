Občina Sevnica je pred 60 leti kupila prvi avtobus za prevoz šolskih otrok. »Bil je modre barve,« pripoveduje Stanko Trupej, prvi šofer avtobusa, ki je to postal pravzaprav pod prisilo. Občina je imela avtobus, ni pa imela šoferja, zato je njena delegacija prišla v Jugotanin, sedanji Tanin, kjer je v mehanični delavnici delal Stanko. Nagovarjali so ga, da bi šel vozit avtobus. »Ni mi bilo do tega, ker sem imel dobro službo in služben avto, s katerim smo se vozili po vsej Jugoslaviji,« se spominja. »Poleg tega sem vedel, da to ni lušen kšeft, sploh pa otroke vozit,...