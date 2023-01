Prisega na rdečo in rožnato

Domači umetnik Cveto Vidovič, rojen 1964. v Mariboru, je zaključil šolanje na oddelku za industrijsko oblikovanje v Ljubljani, s slikanjem pa se ukvarja že 40 let. Po 16 letih se vrača v Veliko galerijo Ivana Varla v Kosovelov dom v Sežano, kjer se predstavlja z deli velikega formata, nastalimi v zadnjih dveh letih.

Razstavo, ki jo je naslovil 2012–2022 – Interim ad lucem (Medtem do svetlobe), je odprl likovni kritik in kustos Dejan Mehmedovič, številne ljubitelje likovne umetnosti pa je prvič nagovorila nova koordinatorka programov Kosovelovega doma Helena Čehovin Gerželj, ki je zamenjala dosedanjega oblikovalca programov Davida Terčona, ta se je upokojil. Slikarja, ki je imel že številne samostojne in skupinske razstave doma in v tujini, predvsem Italiji in Franciji, ter je sodeloval na domačih in mednarodnih likovnih kolonijah, bil mentor na številnih likovnih delavnicah in slikarskih tečajih, je Mehmedovič označil kot mojstra sloga, ki v svoja dela vnaša svetlobo in barvo ter zajema enkratni trenutek z magičnimi učinki.

Slika Dialogue 2 bo razstavljena v Benetkah.

»Pomemben likovni element, ki v njegovem delu izstopa, je vsekakor kolorit. Značilen nanos barvnih slojev je večinoma komponiran v polnih živih barvnih ploskvah, ki sijejo v izpostavljeni svetlobi. Efekt osvetlitve, delovanja svetlobe in senc, je vsekakor zelo učinkovit način izrazne sugestije, s katerim avtor operira pri nalaganju vsebine. Morda je ravno slednje osrednja izrazna karakteristika Vidovičeve slogovnosti. Svetloba in barva vnašata v podobo vzdušje in enkratnost zajetega trenutka, ki ima vseskozi magičen učinek,« je poudaril Mehmedovič.

Nosilka slikarjeve izpovedne izraznosti je barva. Avtor prisega na rdečo in rožnati kolorit. Rdeča je tudi osvetlitev večerne sončne pozlate. Tako imenovana golden hour je priljubljen čas uprizoritev, ki nam jih umetnik pogosto posreduje, saj je v naravi to čas, ki je sam po sebi magično navdihujoč.

Motivno se zateka h krajinarstvu, tihožitju, žanru, portretu. V svojih sodobnih likovnih prizadevanjih in ustvarjalni zrelosti avtor s samosvojo držo in razpoznavnostjo prav gotovo prepričuje javnost in likovne kritike. Že večkrat je sodeloval na priznanem mednarodnem ex-temporu v Piranu, njegova dela so bila nagrajena in tudi razstavljena v Mestni galeriji Piran. Njegova slika Dialogue 2 v tehniki akrila na platno, kot so izdelane tudi druge njegove slike, je bila izbrana za skupinsko razstavo finalistov Arte laguna v Benetkah, ki si jo bo mogoče ogledati od 11. marca do 26. aprila.

Odprtje razstave, ki jo spremlja tudi barvni katalog, sta popestrila Rok Živec in Tjaš Mihalj na ksilofon. Na ogled bo do 5. februarja.