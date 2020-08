Prirojena strast do teka

Tri sekcije

Pri hrtih lahko govorimo o presežkih, saj so med najvišjimi in najhitrejšimi pasmami.

Med največje pse spada irski volčji hrt, ki je tudi maskota Kraljevega irskega regimenta Severne Irske. FOTO: Marija Bračković

Zloraba nagona

Rešitelji hrtov

S coursinga na kavč

Vsak ljubitelj hrtov ve, da bo imel zadovoljnega psa, če ga bo vsake toliko spustil na lov za premikajočo se umetno vabo (coursing). Potem bo njihov hrt spet zadovoljno zlezel na kavč in se prepustil svoji drugi najljubši dejavnosti: dremanju. Lastniki poročajo, da bi morebitni tat moral psa odnesti skupaj z njegovo posteljo, saj se ne bi hotel umakniti.

Hrte je lepo videti v polnem diru, a zmotno je mišljenje, da ti psi potrebujejo nenehno tekanje. Vzrejeni so tako, da hitro dosežejo največjo hitrost, plen (ali vabo pri coursingu) pospešeno gonijo, dokler ga/je ne ujamejo, potem so za nekaj časa potešeni. Kot lovci delajo v tropih in morajo biti dovolj močni, da plen podrejo na tla.FCI jih deli v tri sekcije. V prvi so dolgodlaki, ki so znani tudi zunaj krogov pasjih ljubiteljev: saluki, afganistanski in ruski hrt. Njihova privlačna zunanjost jih dostikrat pripelje v svet mode, kjer se skupaj z manekeni sprehodijo po pisti, v preteklosti so pogosto spremljali ruske vladarje.Med ostrodlake spadajo britanski hrti: škotski jelenar in irski volčji hrt. Sta med najvišjimi pasmami psov, imata ostro, sršečo dlako in dolgo zgodovino. Lastniki poročajo, da jim ne uspeva biti čuvaji, so nežni in dobrodušni velikani. Britanske vojaške enote imajo rade živalske maskote, zlasti pse. Irski volčji hrt, imenovan conri (volčji kralj), je maskota Kraljevega irskega regimenta Severne Irske in po pripovedovanju v treh skokih preteče dolžino cele čete. Je zelo priljubljen med vojaki in močno navezan na vodnika.V tretji sekciji so kratkodlaki hrti. Iz Združenega kraljestva prihajata veliki (greyhound) in mali angleški hrt (whippet), Madžarska ima svojega avtohtonega hrta, Italija pa manjšo inačico (čeprav je droben in je videti krhek, ima neomajno voljo). Iz Evrope sta še poljski in španski hrt, znan bolj kot galgo. Iz afriškega Malija prihaja azawak, iz Maroka pa sloughi – obe pasmi sta ponos lokalnih ljudstev in na razstavah privlačita poglede.Te pse so zelo kmalu začeli uporabljati za pasje dirke. V Združenem kraljestvu jim nataknejo kovinske nagobčnike in drese z oznako lastnika, stlačijo jih v kletko, in ko zaženejo tračnico z vabo, jih spustijo na prosto in dir se začne. Ko je plen ujet, hitro pritečejo pomočniki in polovijo tekmovalce, ki bi tek najraje nadaljevali ali obračunavali drug z drugim. Ta brezobzirna zloraba pasjega lovskega nagona je popularna tudi v Španiji. Tisti, ki stavijo, na tekmah pustijo kupe denarja, prireditelji in lastniki pa dobro služijo. Ker so za njih samo predmeti za polnjenje malhe, tudi ne poznajo usmiljenja in pobijejo vse, ki ne zmagujejo več, saj od njih ne pričakujejo več dobička.K sreči ljubitelji psov niso stali križem rok. Že nekaj let obstajajo organizacije, ki tekmovalne hrte rešujejo pred krutim koncem in poskrbijo, da jih dobijo vestni, ljubeči ljudje, ki jim omogočajo mirno življenje in udobno posteljo. V bližini nekaterih, ki imajo še sveže spomine na lov, je dobro paziti na male, kosmate, hitro premikajoče se živali, saj jih hrti hitro prepoznajo kot plen. Za mojim prvim tibetanskim terierjem, bogato odlakanim razstavnim Karlijem, se je v parku večkrat pognal neki whippet, saj ga je imel za plen.*Metoda Mikuž je svetovalka za vedenje družnih živali in inštruktorica v šoli Švrk, FB: Šola Švrk