Pripravljeni? Prihaja nova pošiljka snega

V noči na ponedeljek je Slovenijo prvič v tem letu prekrila snežna odeja. Sneg je prometu povzročil kar nekaj težav, saj so bili nekateri, kot kaže, precej nepripravljeni. Snežilo je tudi v ponedeljek popoldan in zvečer, vremenoslovci pa napovedujejo, da danes zvečer prihaja nova pošiljka.

Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bodo spet začele pojavljati padavine. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 °C, napovedujejo na agenciji za okolje.

Napovedujejo, da se bodo zvečer padavine okrepile in marsikje v notranjosti Slovenije bo snežilo. »Ponoči bodo padavine oslabele, še se bodo pojavljale krajevne plohe, lahko kje tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 7 °C.«

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10 °C.

Kako kaže za četrtek? Oblačno bo, v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem.

Sneženje napovedujejo tudi po nižinah sosednje Hrvaške in na severu Italije.