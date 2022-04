Pripravljeni na olimpijski spektakel

Minuli petek so v organizaciji Gasilske zveze Slovenije (GZS) vsem 120 gasilskim zvezam v vseh 212 slovenskih občinah na priložnostnih prireditvah zaplapolale zastave letošnje gasilske olimpijade. To se je zgodilo natanko 100 dni pred uradnim začetkom olimpijade, ki jo bo letos gostilo knežje mesto od 17. do 24. julija. Na njej je udeležbo potrdilo okoli 3000 gasilcev iz 25 držav. V Celju so v ta namen na Krekovem trgu, pred Celjskim domom, pripravili slovesen dogodek, na katerem so slovenski gasilci simbolno povezali Slovenijo.

3000 gasilcev bo tekmovalo.

»Gre za pomembno in množično simbolno dejanje, saj bomo prižgali ogenj gasilske olimpijade. To bo prva tovrstna velika olimpijada v Sloveniji, ki jo bo gostilo Celje, organizacijo tega največjega dogodka pa je slovenskim gasilcem zaupala mednarodna gasilska organizacija CTIF prav na račun izjemnih tekmovalnih uspehov naših gasilskih enot na tovrstnih tekmovanjih v preteklosti, pa tudi zato, ker smo se že večkrat izkazali kot dobri gostitelji ob različnih priložnostih. Izkazano zaupanje je za našo organizacijo izjemno velika čast, hkrati pa še večja obveznost, da vložimo maksimalne napore v organizacijo gasilske olimpijade s številnimi spremljevalnimi dogodki,« je poudaril predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

Veliko priznanje

Celjski župan Bojan Šrot se je gasilcem zahvalil za njihovo plemenito in odgovorno delo.

»Verjamem, da se boste izkazali kot odlični organizatorji in da bomo po zaključku olimpijade vsi ponosni. V Celju imamo primerno tekmovalno in nastanitveno infrastrukturo, zato bodo tekmovalci in obiskovalci zagotovo zadovoljni. Spoznali bodo, da smo prijazni, gostoljubni ljudje, da imamo lepo urejeno mesto, veliko zelenih površin in bogato zgodovino. Naše mesto je zgrajeno na keltskih, rimskih in srednjeveških temeljih. Veliko te zgodovine imamo odlično ohranjene, lepo prezentirane, in vse to bomo gostom s ponosom predstavili. S skupnimi močmi bomo poskrbeli, da bo mesto v času olimpijade še bolj zaživelo. Pripravili bomo različne dogodke in mesto primerno okrasili, tako da bo olimpijada pravi spektakel, ki se nam bo vsem za vedno vtisnil v spomin,« je obljubil gasilcem.

Slovesnost je potekala pred Celjskim domom.

Da so prostovoljni gasilci temelj slovenskega sistema zaščite in reševanja, ki služijo lokalnim skupnostim, pa tudi domovini, je spomnil obrambni minister Matej Tonin. Gasilcem se je tudi zahvalil za opravljene intervencije, njihovim bližnjim pa za potrpljenje, kadar zato niso doma. Poudaril je tudi, da je to, da so organizacijo olimpijade zaupali ravno naši državi, za vse nas veliko priznanje, hkrati pa priložnost, da gasilci v svoje vrste pritegnejo še več mladih.