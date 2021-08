Pripravljeni na četrti val

Že konec avgusta bomo v Sloveniji glede na podatke o okuženih z novim koronavirusom iz oranžne prešli v rdečo fazo, po napovedih Instituta Jožef Stefan (IJS) pa bomo jeseni po številu obolelih in pritisku na bolnišnice presegli drugi val epidemije. »Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni,« so izpostavili strokovnjaki IJS in znova pozvali k cepljenju proti covidu-19. Naša največja bolnišnica UKC Ljubljana je pripravljena na prihajajoči četrti val epidemije, so povedali, obenem so predsed...