Pripravite topla oblačila, v prihodnjih dneh bo že zelo hladno

Pred nekaj dnevi smo se v Sloveniji kopali v soncu, temperature pa smo imeli zelo visoke. Do blizu 30 stopinj Celzija se je en dan ogrelo. V prihodnjih dnevih pa bodo temperature precej nižje, še posebej zjutraj. Po napovedi Agencije RS za okolje bodo ob koncu prihodnjega tedna najnižje jutranje temperature le malo nad lediščem (po trenutnih napovedih samo okrog 1 stopinje Celzija). Do takrat bodo najnižje jutranje temperature predvidoma nekje med 3 in 10 stopinjami Celzija, najvišje pa nekje med 12 in 19 stopinjami. Na Primorskem bo lahko kakšna stopinja več.

Jutri bodo nastale kratkotrajne plohe

Ponoči bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca bo na Primorskem. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. V sredo se bo delno razjasnilo, pihal bo hladen vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, a hladno in vetrovno.