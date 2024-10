Pripravite svoj dom na romantično in toplo jesen

Ko se dnevi začnejo krajšati in vikend izlete na obalo zamenjamo za romantične sprehode po jesenskih gozdovih, je čas, da tudi notranjost svojega doma prilagodimo novemu letnemu času. Za to ni treba zapraviti veliko denarja, če doma še nimamo okrasja, ki bi prostore odelo v jesensko toplino, pa je dobra novica tudi ta, da gre za investicijo, ki jo bomo lahko vsako leto ponovno uporabili.

Poleti smo se poskušali ohladiti s hladnimi barvami, modro in zeleno, te pa zdaj, da nam bo bolj toplo, zamenjamo za rdeče in oranžne odtenke. To velja predvsem za pogrinjke, okrasne blazine in odeje, kakšno manjšo preprogo, posteljnino in podobno. Tanjše odeje zamenjamo z debelejšimi, ki nas bodo grele, obenem pa ustvarile domačno vzdušje, kot da smo se preselili v prijetno kočo sredi gozda.

Ko se temperature nižajo, se pogrejemo s cimetom, klinčki in vaniljo.

Jeseni in pozimi so še kako dobrodošle pletenine in vse, kar je videti kot pletenina, pletene košare in koši, pogrinjki, preproge. Pleteni stoli, tabureji, mizice in luči iz ratana so bili sicer izredno modni že letošnje poletje, če si jih nismo priskrbeli takrat, je zdaj nova priložnost. Najbolj enostaven, hiter in cenovno ugoden način, kako jedilnico spremeniti iz poletne v jesensko, je namizno okrasje. Školjke, jadrnice, glinene ribe in podobno zgolj zamenjamo s storži, manjšimi bučami, jabolki, vejo z jesenskimi listi …

Bogate pletene odeje in pregrinjala ustvarijo občutek domačnosti. FOTO: Liudmila Chernetska/getty Images

Topla svetloba

Pozabiti ne smemo niti na vonj, saj je ta pika na i, ko želimo v prostoru ustvariti posebno vzdušje. Poleti smo o morju sanjali s pomočjo eteričnega olja sivke ter ga osvežili z aromami citrusov, ko se temperature nižajo, pa se bomo pogreli s pomočjo cimeta, klinčkov in vanilje, ki nam bodo služili tudi v času božičnih praznikov.

Najbolj enostaven, hiter in cenovno ugoden način, kako jedilnico spremeniti iz poletne v jesensko, je namizno okrasje.

Ker vedno bolj primanjkuje dnevne svetlobe, in tako bo še nekaj mesecev, se mnogi počutijo vedno bolj melanholično, brezvoljno, celo depresivno. Razpoloženje lahko dvignemo s prijetno svetlobo, ki naj bo ambientalna in ne premočna.

Tudi vonj in svetloba sta izjemno pomembna. FOTO: Maya23k/getty Images

Za delo in učenje bomo še naprej uporabljali temu namenjena svetila, za sproščanje ob koncu dneva pa si omislimo nekaj svetil z nežno in toplo svetlobo, denimo sveče ali led sveče, svetlobne verige ali manjše led luči s pridušeno svetlobo. Decembra jih bomo obesili na stene, do takrat pa jih natlačimo v večje ali širše steklene vaze ali laterne in jih postavimo v kot sobe, na mizo ali polico, odvisno od velikosti.