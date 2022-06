Pripravite sončno kremo in primite se za klobuk: takšno bo vreme konec tedna

Po vremensko pestrem tednu se za vikend obeta nekoliko bolj jasno in stanovitno vreme. Ponekod bo ponagajal veter, saj bo pihal okrepljen severnik, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 °C.

Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj plitve kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 °C. Tudi nedelja prinaša jasno vreme, veter pa ne bo ponehal.

V ponedeljek bo sončno, popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Sicer pa se nad jugovzhodno Evropo nahaja ciklonsko območje, iznad zahodne Evrope pa se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z vetrovi severnih smeri postopno bolj suh zrak.