Pripravite se, vse bolj vroče bo

V zadnjih dneh Slovenijo preplavlja prvi vročinski val. Najvišje dnevne temperature zraka po Sloveniji so že nekaj dni nad 30 °C, v začetku tedna so skočile blizu 35 °C. Vlada velika toplotna obremenitev. Ob začetku počitnic se pogosto poraja vprašanje, kakšno bo vreme v letošnjem poletju. Meteorološke napovedi, utemeljene na analizi vremenske situacije in preračuna stanja v prihodnosti, žal ne sežejo dlje kot od 10 do 14 dni naprej. So pa večji meteorološki centri – tudi zaradi velikega povpraševanja javnosti, zlasti pa zaradi potreb globalne industrije in kmetijstva – ve...