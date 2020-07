Pripravite se, vremenarji svarijo pred nevarnostjo

Petkovo jutro je postreglo z aprilskim vremenom, čeprav smo že globoko zakorakali v poletje. Oblačno vreme s pogostejšimi padavinami na vzhodu ni kaj dosti obetalo. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je vremenska postaja Nova Gorica v pol ure izmerila 23,67 milimetra padavin. Tudi v naslednjih urah bodo še možni močnejši nalivi. Glavnina padavin bo predvidoma na vzhodu. Sredi dneva bodo padavine oslabele in popoldne večinoma ponehale. Vreme se bo po napovedih naših meteorologov izboljšalo in obeta se sončen ter vroč vikend. Sobota in nedelja brez padavin Danes bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo izrazitejše na vzhodu. Sredi dneva bo dež oslabel in popoldne večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.



Jutri bo na Primorskem sončno, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in znova bolj vroče.