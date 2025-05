V petek prihaja občutno poslabšanje: Arso razkriva, koliko bo dežja in do kdaj bo vztrajal hladen zrak

Danes bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Prihaja poslabšanje

»V zadnjih dneh so se temperature sicer dvignile, a petek nam bo prinesel novo pošiljko hladnega zraka iznad severa Evrope. Hladen zrak bo nad nami vztrajal približno 3 dni,« so zapisali na Arsu na omrežju X. In še: »V naslednjih 24 urah lahko po Sloveniji večinoma pričakujemo med 20 in 40, v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije pa tudi okoli 80 mm dežja. Ob ohladitvi se bo v drugem delu noči meja sneženja predvidoma spustila do okoli 1400 m nad morjem.«

Ponoči bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo, možni bodo nalivi. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

V petek dopoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do večera ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Popoldanske temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti

V soboto bo večinoma sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo pretežno jasno, sredi dneva bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti.