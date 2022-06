Pripravite se: ta teden bo peklensko vroče

Vroče je za znoreti! bomo ta teden med pogovorom z znanci ali prijatelji po vsej verjetnosti večkrat slišali. Le kako ne, če pa bodo dnevne temperature več dni precej nad 30 stopinj Celzija. Že danes naj bi se dvignile na visokih 37. Vročina se bo nadaljevala vse do konca tedna. Za to je kriv čedalje bolj vroč zrak, ki k nam doteka iznad severne Afrike.

Kmetijska suša je prisotna že v večjem delu države. FOTO: Arso

»Kot kaže, bo šlo za razmeroma suho vročino, zato bo verjetnost neviht majhna in se bo predvidoma nekoliko povečala šele proti koncu tedna,« razmere v prihodnjih dneh napovedujejo na Agenciji RS za okolje (ARSO).

»Od ponedeljka pa vse do sobote ali nedelje lahko v večjem delu Slovenije pričakujemo najvišje dnevne temperature med 32 in 37 stopinj Celzija.« Meteorolog Branko Gregorčič ob tem tolaži, češ da bolj vroče, kot bo ta teden, najverjetneje ne more več biti. »Težko si mislim, da bi bil še kak teden bolj vroč, ampak nikoli ne reci nikoli,« je dejal za naš spletni portal.

Ponekod na Primorskem tako sušnega 12-mesečnega obdobja od leta 1950 še ni bilo.

Zaradi pomanjkanja padavin se zaostruje suša. »V večjem delu zahodne, osrednje in jugozahodne Slovenije beležimo že izrazito sušo, ki lahko ob vročinskem valu preide tudi na mejo izjemne suše,« opozarjajo na Arsu in še, da je največje pomanjkanje padavin v minulih 12 mesecih v jugozahodni in zahodni Sloveniji pa tudi v delih južne in osrednje Slovenije. »Na teh območjih je padla le polovica do dve tretjini običajnih padavin (glede na obdobje 1981–2010). Po doslej zbranih podatkih je največji relativni odklon v Vedrijanu (v Goriških brdih), kjer je namesto 1540 mm padlo le 769 mm padavin. Ponekod na Primorskem tako sušnega 12-mesečnega obdobja od leta 1950 še ni bilo,« sporoča Arso.

Gradbincem najhuje

Velja dodati, da se v času najhujše vročine ne zadržujte na prostem in da pijte dovolj tekočine, predvsem vode. Alkoholu in sladkim pijačam se raje izogibajte. Sindikalna organizacija KS 90 delodajalce poziva, naj zagotovijo varno in zdravo delovno okolje. Še posebno bodo izpostavljeni gradbeni delavci, saj večino del opravijo na prostem ali v delovnih strojih, ter komunalci.

28 stopinj Celzija je lahko najvišja temperatura na delovnem mestu.

​Sindikalisti delodajalcem predlagajo, naj v času izjemno visokih temperatur uvedejo nekatere ukrepe: zmanjšajo intenzivnost dela, prilagodijo delovni čas in ga tudi skrajšajo ter uvedejo več odmorov, zagotovijo osvežilne napitke, prezračijo prostore in poskrbijo za ustrezno varovalno opremo. Poleg tega naj skrbijo za to, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne presega 28 stopinj Celzija.