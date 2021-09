Pripravite se: sprva poletne temperature, nato pa občutna ohladitev

Danes in jutri bo pretežno jasno in za sredino septembra razmeroma toplo, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 °C.Vremenoslovci pravijo tudi, da bodo ti dnevi več kot idealni za opazovanje sončnih vzhodov in zahodov.V sredo bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, delno plohami in posameznimi nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter. Še bo razmeroma toplo.