Pripravite se, prihajata kar dve pošiljki snega

Snežna odeja v gorah se bo okrepila že v noči na soboto. FOTO: Arso



​Sončna velika noč



Napovedanih –10 stopinj Celzija

Aprilsko vreme. FOTO: Arso

Končuje se obdobje zelo toplega vremena. Izračuni vse bolj kažejo, da bo v prihodnjem tednu zima kar močno zamahnila z repom, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Sloveniji se obetata kar dve pošiljki snega, prva že v noči na soboto, druga pa v torek, ko bi lahko snežinke po nebu priplesale celo do nižin.Padavine bodo Slovenijo zajele že danes, popoldne se lahko pojavijo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.Ponoči bo dež prehodno zajel večji del Slovenije, meja sneženja se bo spustila do okoli 1100 metrov nadmorske višine. V visokogorju bo predvidoma zapadlo 5 do 10 centimetrov snega, nižje pa le kakšen centimeter. Padavine bodo v soboto zjutraj večinoma ponehal. Od severa se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo proti jutru zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu okoli 2, drugod od 5 do 11 stopinj.V soboto se bo delno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. V nedeljo bo povečini sončno in hladno, pihal bo veter vzhodnih smeri.V ponedeljek bo sprva še precej jasno. Jutro bo hladno, temperatura zraka bo tudi po nižinah okoli ledišča. Popoldne bo oblačnost na zahodu Slovenije naraščala, krepil se bo jugozahodni veter.V noči na torek in v torek čez dan bo najverjetneje oblačno s sneženjem, zapihal bo tudi okrepljen severni veter, občutno se bo tudi ohladilo. Meja sneženja se lahko spusti vse do nižin. Napoved količine novega snega je še negotova. Dežurni vremenoslovecje pojasnil, da je od količine padavin odvisno, koliko snega bo zapadlo po nižinah. Če bo padavin dovolj, lahko snežinke pričakujemo po nižinah po vsej Sloveniji z izjemo Primorske. Količina snega je odvisna tudi od tega, ali bo šla glavnina vremenske fronte bolj severno ali pa bolj južno od nas, kar pa je še prekmalu napovedovati. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.Če je količino snega še prekmalu napovedovati, pa je gotovo, da bo zima pokazala zobe z nizkimi temperaturami, ki bodo v drugi polovici naslednjega tedna segle krepko pod ledišče. Od srede do petka kaže na razmeroma hladno in spremenljivo vreme, popoldne bodo možne plohe. V osrednji Sloveniji bo v četrtek zjutraj kar okoli –10 stopinj. V petek in soboto bo pihal jugozahodnik. Več oblačnosti bo na zahodu, kjer bodo najverjetneje tudi manjše padavine.