Pripravite se, prihajajo najbolj vroči dnevi tega leta

Novi vročinski val

Današnja ohladitev je bila prijetna osvežitev pred vročimi dnevi, ki so pred nami. Dosegel nas bo namreč nov vročinski val, ki pa po napovedih vremenoslovcane bo trajal dlje kot do konca tedna.V noči z nedelje na ponedeljek so sicer državo zajele padavine, ki pa so bile po rekordno suhem juniju več kot dobrodošle. »V Ljubljani je padlo okoli 45 mm dežja, kar je kar konkretna količina. V celotnem mesecu juniju ni bilo toliko padavin. Še več dežja je bilo na območju Bovca, okoli 70 mm, celo na Primorskem, v Kopru, 44 mm, manj pa na skrajnem vzhodu, v Črnomlju 15 mm, v Murski Soboti pa le 3 mm,« je povedal Šter z Agencije RS za okolje (Arso).Danes še ne bo pretirano vroče, le na Primorskem se bo ogrelo do 30 stopinj. »Jutri pa že pričakujemo temperaturo zraka do 32 stopinj, na Goriškem, v Ljubljani pa tudi na jugovzhodu, v novomeški kotlini. Jutro bo še razmeroma sveže, od 10 do 17 stopinj.«Čez dan bo že bolj vroče, vročina se bo stopnjevala zlasti v sredo in četrtek. »Vsak dan bo za kakšni dve stopinji topleje. Pričakujemo, da bo v četrtek temperatura zraka tudi nad 35 stopinj. Kar vroče bo, morda celo najbolj v letošnjem letu,« je še povedal Šter, ki ponekod pričakuje temperature tudi do 37 stopinj.Vendar pa bo ta vročina kratkotrajna, trajala bo tri dni, nato pa nas v petek najverjetneje že čaka nova osvežitev, nato pa bolj spremenljivo vreme. Ohladilo se bo vsaj za nekaj stopinj.