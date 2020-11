Pripravite se, prihaja prva pošiljka snega

Danes se bo delno zjasnilo, jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo jutri slabela, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).



Danes bo sprva oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Dopoldne se bo zjasnilo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, nato pa tudi v notranjosti države. Bolj oblačno bo ponekod v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 3, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija.



Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, v alpskih dolinah do –8, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj. Večji del Slovenije bo prekrila snežna odeja V torek bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V sredo bo oblačno, popoldne ali zvečer bo začelo snežiti, po nižinah Primorske pa deževati. Po poročanju 24ur bo ob nastanku ciklona nad severnim Sredozemljem večji del Slovenije prekrila vsaj tanka snežna odeja, na Notranjskem, Kočevskem in Gorenjskem pa lahko zapade tudi večja količina snega.