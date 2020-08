Pripravite se, prihaja občutna vremenska sprememba

10-dnevna napoved Agencije RS za okolje. FOTO: Zaslonski posnetek

Avgust se počasi izteka, z njim pa tudi vroči poletni dnevi. Kot so napovedali na portalu neurje.si, nas bo ob koncu zadnjega poletnega meseca očitno zadela izrazita vremenska sprememba. Za vikend se obetata občuten padec temperature in tudi obilnejša pošiljka padavin.Pred tem se bodo temperature sredi tedna še dvignile do okoli 30 stopinj Celzija, zato bodo od petka do nedelje zelo verjetne tudi močne nevihte in krajevna neurja. Trenutno kaže, da nas bo izrazita hladna fronta prešla v nedeljo, ozračje pa bo nestabilno že od petka naprej.Ohladitev in pester vremenski vikend napovedujejo tudi na straneh Agencije RS za okolje (Arso). Kot je razvidno iz tabele, ki napoveduje vreme za več dni, se bodo dnevne temperature na nekaterih koncih Slovenije v nedeljo spustile tudi do 18 stopinj. Za vso državo pa so na ta dan napovedane padavine in nevihte.