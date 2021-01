Pripravite se, pred nami vremenski preobrat

V prvi polovici naslednjega tedna se bodo temperature spustile, treba se bo še topleje obleči. FOTO: Arso

V zadnjih dneh se je snežna odeja v slovenskih Julijcih krepko odebelila. Predvsem za severzahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi velike nevarnosti plazov . Agencija RS za okolje (Arso) je izdala posebno opozorilo, da je predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, velika nevarnost snežnih plazov.Danes bo pretežno oblačno. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo občasne padavine, meja sneženja bo na okoli 600 metrih nadmorske višine, napoveduje Arso. Popoldne in zvečer se bodo padavine prehodno razširile tudi nad osrednjo in del vzhodne Slovenije, meja sneženja se bo zvečer ponekod spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.Vremenski portal neurje.si napoveduje, da se bo proti večeru meja sneženja ponekod spustila do nižin, a bo količina padavin premajhna in bodo padavine tudi prehitro ponehale, da bi se sneg oprijel razmočenih tal. V nekoliko višjih legah lahko ponekod na Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem, Notranjskem in v Zasavju zapade do pet centimetrov novega snega, še največ na Kočevskem, po Gorjancih in na območju Pohorja. Po nižinah snežne odeje do ponedeljka zjutraj ni pričakovati.Ponoči se bo prehodno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature v ponedeljek bodo od –6 do -1, ob morju do 3 stopinje. Prvi dan naslednjega tedna zjutraj se bo od zahoda spet pooblačilo. V južni ter ponekod v zahodni, osrednji in delu vzhodne Slovenije bo čez dan občasno rahlo snežilo. Prišlo bo tudi do preobrata, saj se bo po nekoliko toplejših zadnjih dneh temperatura krepko spustila, pripravite si (še) toplejša oblačila. Temperature v ponedeljek bodo od –1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj.V torek in sredo bo povečini sončno z mrzlim jutrom. V sredo bo precej jasno z mrzlimi jutri, čez dan bo manj kot 5 stopinj. Tudi v četrtek bo zjutraj mrzlo. Pooblačilo se bo. V petek in soboto bo pretežno oblačno in postopno toplejše, možne bodo manjše padavine. V nedeljo in ponedeljek bodo padavine verjetnejše. Po nižinah bo deževalo.