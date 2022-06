Pripravite se, peklensko vroče bo: napovedujejo kar 37 °C

Danes in jutri bo sončno in vroče. Če se bodo napovedi uresničile, se bo živo srebro povzpelo do 37 stopinj Celzija. To, da bo teden, ki je pred nami izredno vroč, če ne celo najbolj v tem poletju, je napovedal tudi meteorolog Brane Gregorčič.

Vročinski val bo najhujši po nižinah Primorske, osrednje in jugovzhodne Slovenije. Vremenoslovci opozarjajo, da bo vročinski stres popoldne zelo visok, zato priporočajo, da ostanete na hladnem ali v senci.

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi velike vročinske obremenitve izdala oranžna opozorila za večji del države. Kaj pomeni oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur? Napovedujejo, da bodo visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Svetujejo, da se sredi dneva in popoldne zadržujte v senci, odsvetujejo velike fizične napore.« »Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite.«

Kako hud bo vročinski val?

Napovedujejo, da bo danes večinoma jasno, čez dan bo pihal jugozahodnik. Zvečer na severu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj.

Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo predvsem na zahodu več spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti možne posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 29 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.

Peklenske razmere napovedujejo tudi na Balkanu. Srbski meteorologi napovedujejo, da bo pri njih med 35 in 39 stopinjami (na soncu in razgretem asfaltu morda celo do 50 stopinj).