Pripravite se: oranžni alarm zaradi popoldanskih strel in toče

Agnecija za okolje je izdala oranžno opozorilo za popoldne. Od poldneva naprej pa vse do konca dneva vremenoslovci opozarjajo, da so mogoče močnejše nevihte s pogostimi strelami, z močnejšimi sunki vetra, nalivi in s točo. Oranžno opozorilo velja za skoraj celotno ozemlje Slovenije, le na jugozahodu je opozorilo nekoliko milejše, in sicer rumeno. Tako nas napoved za nevihte čaka tudi za jutri.

Danes bo delno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 °C. Jutri bo delno sončno, na vzhodu bo še kakšna ploha.

Lep konec tedna

Tudi med vikendom nas bo razveseljevalo lepo vreme. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in vroče.