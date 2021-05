Pripravite se, napovedane nevihte z nalivi, možna tudi toča

Konec delovnega tedna bo vremensko pester. Danes dopoldne in čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bo dež od severa okrepil in razširil nad večji del Slovenije. Lahko tudi zagrmi.



Ob morju bo večji del dneva pihal jugo, v notranjosti pa bo popoldne zapihal severovzhodni veter. Vmes bodo predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji nastajale tudi nevihte z močnimi nalivi, lokalno tudi s sodro ali manjšo točo. Nevihte bodo najverjetnejše v zahodni in osrednji Sloveniji, kakšna se lahko pojavi tudi drugod po državi. Lokalno ob močnih, dolgotrajnejših nalivih ni izključen hiter porast hudourniških vodotokov, ki lahko poplavijo izpostavljene objekte in ceste, napovedujejo na vremenskem portalu neurje.si.



Popoldanske temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 15 do 20 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Po nižinah megla

Ponoči bo dež povsod ponehal, postopno se bo jasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.



V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Burja bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj.

Naslednji teden tudi padavine

V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan toplejše. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal bo jugozahodni veter. V torek bo v zahodni polovici Slovenije pričelo deževati, na vzhodu pa bo še delno jasno in toplo.



V sredo bo verjetno nekaj dežja po vsej Sloveniji, od četrtka do sobote pa bo spremenljivo vreme, predvsem popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 20 stopinj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: