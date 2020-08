Treskalo bo: zelo verjetni vetrolomi, močni nalivi in večja toča

Agencija RS za okolje (Arso) je za nedeljo prižgala vremensko opozorilo. Prihaja namreč občutno poslabšanje, vremenoslovecnapoveduje pravi direndaj.»Takšno prekrivanje močnega jugozahodno-južnega vetra v višinah s precejšnjo nestabilnostjo ozračja je za naše kraje redko. Zelo verjetni so vetrolomi, močni nalivi in večja toča,« je zapisal na twitterju.Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, drugod bo zjutraj še delno jasno. Padavine in nevihte se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 24, najvišje dnevne od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 stopinj Celzija.