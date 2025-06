Pripravite se na prometni šok

Zaradi gradbenih del so deli primorske avtoceste že od včeraj in bodo tudi v prihodnjih dneh popolnoma zaprti za promet. Predvidene so popolne zapore med Vrhniko in Brezovico, ki bodo trajale vse do nedelje, in sicer zaradi demontaže varovalne konstrukcije z novega nadvoza pri Lukovici.

Promet bo ponekod preusmerjen na regionalne ceste.

Zapore bodo v nočnem času, in sicer bo v smeri proti Kopru promet voden prek novega priključka, v smeri proti Ljubljani pa bo obvoz po vzporedni regionalni cesti. Zaradi vzdrževalnih del v predoru Kastelec bo zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani tudi v noči na sredo med 23. in 4. uro zjutraj. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Na štajerski avtocesti bo od danes od 20. ure do četrtka predvidoma do polnoči na odseku med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru promet potekal po le enem prometnem pasu. Od četrtka od polnoči pa bo v smeri proti Ljubljani za ves promet zaprto smerno vozišče avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Kot so sporočili z Darsa, bo promet predvidoma do konca septembra potekal dvosmerno po enem vozišču, po enem pasu v vsako smer.