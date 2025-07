Pripravite se na plohe in nevihte ter močan veter

Ponekod po državi nas je danes prebudilo grmenje in močni nalivi, podobno bo tudi čez dan, napovedujejo meteorologi na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer so na vso Slovenijo prižgali rumeni alarm za krajevne plohe in posamezne nevihte, ki jih lahko ponekod spremljajo močni sunki vetra. Za slednje je največja nevarnost na severovzhodu države.

Sicer pa se bodo sončni žarki danes redko pokazali, saj bo ves dan spremenljivo oblačno. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo čez dan okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija.

Ponoči se bo postopno zjasnilo, le na zahodu bo ostalo bolj oblačno.

Jutri bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer predvsem na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Arsu. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Kako je pri vas? Fotografije nam lahko pošljete preko spodnjega obrazca.